19:14
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Общество

Глава муниципальной инспекции сообщил о нарушении ценового контроля на мясо

Глава муниципальной инспекции Бишкека Мирлан Таалайбеков «Царикаев» выявил незаконное повышение цен на мясо в одном из супермаркетов столицы, расположенном на улице Анкара. Там мясо стоит свыше 800 сомов.


По его словам, на этом участке недавно столичной мэрией была ликвидирована стихийная торговля мясом.

«К нам поступила достоверная информация о том, что в указанном торговом объекте были искусственно завышены цены, в частности на мясную продукцию. Мы сочли необходимым пригласить компетентных сотрудников Антимонопольной службы, чтобы они в строгом соответствии с законом составили протокол и дали правовую оценку сложившейся ситуации», — отметил Мирлан Таалайбеков.

Напомним, с 11 августа в стране введен государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней. Такое решение принято с целью не допустить необоснованный рост цен и обеспечить доступность продукции для населения. Согласно поручению, цена на мясо должна быть ниже 700 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340076/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане ужесточают контроль за розничными ценами на мясо
Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо
В Кыргызстане растет производство мяса, но зависимость от импорта сохраняется
В Кыргызстане на 90 дней введут госрегулирование цен на мясо
Мониторинг цен на мясо провела антимонопольная служба в Оше
На мясо введут государственное ценовое регулирование
За вред природе и скоту штраф до 65 тысяч сомов: новый закон вступил в силу
В Кыргызстане увеличился объем производства мяса
Антимонопольная служба рассказала о ценах на мясо в столичных гипермаркетах
Цена на золото поднялась выше отметки $3 тысячи 500 за тройскую унцию
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана
Эксперт: В&nbsp;Бишкеке происходит переосмысление критериев ценности недвижимости Эксперт: В Бишкеке происходит переосмысление критериев ценности недвижимости
Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в&nbsp;Бишкеке Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; банковские услуги в&nbsp;смартфоне для всех мобильных операторов «Мой О!» — банковские услуги в смартфоне для всех мобильных операторов
TED Talk&nbsp;3: Ценность недвижимости больше не&nbsp;сводится к&nbsp;формуле длина &times; ширина TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина
Развитие племенного скотоводства под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»
Бесплатные бонусы для связи и&nbsp;развлечений ждут вас в&nbsp;Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
18 августа, понедельник
19:02
Учителей в Бишкеке обучают навыкам оказания неотложной доврачебной помощи Учителей в Бишкеке обучают навыкам оказания неотложной...
19:01
Самолет из Москвы прилетел в Ош, но улетел назад из-за неполадок судна
18:43
Водитель оштрафован на 35 тысяч сомов за автохулиганство и незаконную тонировку
18:42
Глава муниципальной инспекции сообщил о нарушении ценового контроля на мясо
18:30
19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет