Глава муниципальной инспекции сообщил о нарушении ценового контроля на мясо

Глава муниципальной инспекции Бишкека Мирлан Таалайбеков «Царикаев» выявил незаконное повышение цен на мясо в одном из супермаркетов столицы, расположенном на улице Анкара. Там мясо стоит свыше 800 сомов.

По его словам, на этом участке недавно столичной мэрией была ликвидирована стихийная торговля мясом.«К нам поступила достоверная информация о том, что в указанном торговом объекте были искусственно завышены цены, в частности на мясную продукцию. Мы сочли необходимым пригласить компетентных сотрудников Антимонопольной службы, чтобы они в строгом соответствии с законом составили протокол и дали правовую оценку сложившейся ситуации», — отметил Мирлан Таалайбеков.Напомним, с 11 августа в стране введен государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней. Такое решение принято с целью не допустить необоснованный рост цен и обеспечить доступность продукции для населения. Согласно поручению, цена на мясо должна быть ниже 700 сомов.