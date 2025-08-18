О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков

Город Балыкчи переживает масштабные преобразования. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков.
По его словам, обновления затронули как въездную часть города, так и ключевые объекты городской инфраструктуры.
«Возвращаясь с заседания Межправительственного совета Евразии в Чолпон-Ате, я заехал в Балыкчи. В городе начались большие перемены», — отметил он.
Он рассказал, что старая арка на въезде в город, вызывавшая неудобства из-за узкого проезда, демонтирована. Сейчас на ее месте строится новая арка с установкой символа «Белый пароход», а рядом создается фотозона в форме волны — новое пространство для туристов и жителей.
«Балыкчи — ворота к прекрасному Иссык-Кулю, сердцу туризма», — подчеркнул Дайырбек Орунбеков.
«Раньше там торговали рыбой прямо у дороги, это создавало пробки и было небезопасно как для продавцов, так и для покупателей. Сейчас для них строится специальный рынок. Зимой там будет тепло, а летом прохладно», — сообщил представитель администрации президента.
Также завершено строительство современного автовокзала с парковкой на более чем 200 такси и десяток автобусов. Установят шлагбаум, и обслуживать пассажиров смогут только лицензированные такси.
«С завершением этих проектов город Балыкчи значительно преобразится и станет еще красивее», — подытожил Дайырбек Орунбеков.