О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков

Город Балыкчи переживает масштабные преобразования. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков.

По его словам, обновления затронули как въездную часть города, так и ключевые объекты городской инфраструктуры.

«Возвращаясь с заседания Межправительственного совета Евразии в Чолпон-Ате, я заехал в Балыкчи. В городе начались большие перемены», — отметил он.

Он рассказал, что старая арка на въезде в город, вызывавшая неудобства из-за узкого проезда, демонтирована. Сейчас на ее месте строится новая арка с установкой символа «Белый пароход», а рядом создается фотозона в форме волны — новое пространство для туристов и жителей.

«Балыкчи — ворота к прекрасному Иссык-Кулю, сердцу туризма», — подчеркнул Дайырбек Орунбеков.

Кроме того, обновляется кольцевая развязка при въезде в город. На месте прежней точки уличной торговли рыбой строится современный рынок «Балык», который, по его словам, обеспечит комфортные условия для торговли.

«Раньше там торговали рыбой прямо у дороги, это создавало пробки и было небезопасно как для продавцов, так и для покупателей. Сейчас для них строится специальный рынок. Зимой там будет тепло, а летом прохладно», — сообщил представитель администрации президента.

Также завершено строительство современного автовокзала с парковкой на более чем 200 такси и десяток автобусов. Установят шлагбаум, и обслуживать пассажиров смогут только лицензированные такси.

Отмечается, что городские улицы тоже ждут изменения, столбы вдоль главной трассы демонтируют, а на их месте появятся клумбы, велодорожки и тротуары. Параллельно идет строительство нового городского рынка, сервисных и развлекательных центров, а также парков.

«С завершением этих проектов город Балыкчи значительно преобразится и станет еще красивее», — подытожил Дайырбек Орунбеков.

Реконструкция города направлена на улучшение условий для местных жителей и на развитие туристического потенциала региона.