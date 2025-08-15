23:45
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретятся после саммита на Аляске

Президенты Франции и Украины анонсировали личную встречу после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске «в зависимости от повестки дня, когда это будет наиболее полезно и эффективно», передает Deutsche Welle.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон сегодня провели телефонные переговоры. В пресс-службе главы Франции заявили о «тесном и постоянном диалоге» лидеров Украины и Франции.

В июле Эммануэль Макрон впервые с 2022 года созвонился с Владимиром Путиным. Разговор продолжался более двух часов. Французский президент «вновь подтвердил непоколебимую поддержку страной суверенитета и территориальной целостности Украины», призвал к скорейшему прекращению огня и переговорам между Украиной и Россией, сообщил Елисейский дворец.

