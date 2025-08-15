16:56
Общество

Президент подписал закон о глубинной очистке пляжей и штрафах за мусор

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» и Кодекс о правонарушениях.

Новые нормы обязывают собственников и арендаторов рекреационных объектов, а также хозяйствующих субъектов проводить глубинную очистку пляжей от твердых бытовых отходов с использованием специализированной техники. Контроль за выполнением этих требований возложен на уполномоченный государственный орган в сфере охраны окружающей среды.

За несвоевременную или некачественную очистку предусмотрена ответственность: при первом нарушении физические и юридические лица получают предупреждение. Повторное нарушение в течение года влечет штраф в 5 тысяч сомов для физических лиц и 10 тысяч — для юридических.

Закон вступает в силу с момента официального опубликования. Кабинету министров поручено в течение трех месяцев привести свои нормативные акты в соответствие с новым документом.
