В Бишкеке прорубят новую улицу, которая станет альтернативой улице 7 Апреля

В Бишкеке после строительства моста появится новая улица, которая станет альтернативой улице 7 Апреля и соединит улицы Ахунбаева и Льва Толстого. Об этом 14 августа в эфире «Биринчи радио» сообщил специалист департамента развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Мирлан Калыков.

По его словам, планируется возвести мост на улице Шукурова с выходом на улицу Медерова, откуда можно будет выехать на Кара-Дарьинскую.

Сроки строительства пока не определены.

Чиновник также сказал, что до конца 2025 года планируют завершить ремонт моста на улице Ауэзова через реку Аламедин — между жилмассивом «Учкун» и микрорайоном «Аламедин-1». Там также обустроят пешеходный тротуар.