12:14
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Общество

Солдат спецподразделения «Скорпион» погиб во время учений

В Кыргызстане военнослужащий спецподразделения «Скорпион» Министерства обороны погиб в ходе плановых учений. Об этом сообщает национальная газета «Эркин-Тоо» со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, один из солдат случайно выстрелил в товарища. Пострадавший скончался до приезда в больницу.

Министерство обороны подтвердило факт происшествия и уточнило, что инцидент произошел во время плановых военных учений.

В настоящее время военная прокуратура проводит служебное расследование. Министр обороны Руслан Муканбетов взял ход расследования под личный контроль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339743/
просмотров: 530
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Айзирек Эралиевой. Дело блогера Бауржана Абдумаликова поступило в суд
Приговор обвиняемому в жестоком убийстве Айжан Алыкуловой оставлен в силе
В Джалал-Абаде избили 16-летнего парня. Он скончался в больнице через 14 дней
Убийство Айзирек Эралиевой. Супруга приговорили к 18 годам лишения свободы
Убившего падчерицу мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы
«Шайтан приказал убить». В деле Айзирек всплывают новые обстоятельства
В Кара-Суйском районе мужчина ранил жену и тещу ножом. Последняя умерла
По меньшей мере сто человек убиты в результате нападения на деревню в Нигерии
Близ Кара-Балты «Лексус» сбил 6-летнюю девочку. Ребенок скончался в больнице
В Бишкеке в убийстве родной сестры подозревается 13-летняя девочка
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
15 августа, пятница
12:14
Токмак преобразится. Разработано эскизное предложение Токмак преобразится. Разработано эскизное предложение
12:12
Возбуждено уголовное дело по факту смерти старшины спецподразделения «Скорпион»
12:09
В Таласской области ремонтируют пропускной пункт «Чон-Капка»
12:00
Противоречивая экономика КР: как деньги мигрантов держат рост и создают риски
11:46
Объем ВВП Кыргызстана достиг 865 миллиардов 218,7 миллиона сомов с начала года