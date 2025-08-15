Министерства здравоохранения Кыргызстана и России подписали план сотрудничества

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Эркин Чечейбаев и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко подписали план совместных действий по развитию кыргызско-российского сотрудничества в сфере здравоохранения на 2025–2026 годы.
По данным пресс-центра Минздрава КР, документ предусматривает реализацию совместных мероприятий по ключевым направлениям, включая:
- проработку вопроса создания многофункциональной больницы кыргызско-российской дружбы;
- подготовку, переподготовку и повышение квалификации кыргызстанских медицинских специалистов в России, в том числе по трансплантологии, онкологии и генетике;
- обмен опытом в управлении кадровыми ресурсами здравоохранения и сфере общественного здоровья;
- взаимодействие в лечении онкологических заболеваний и применении радиофармацевтических препаратов;
- сотрудничество в регулировании обращения лекарственных средств и медицинских изделий;
- оказание медицинской помощи гражданам Кыргызстана в российских медицинских организациях.