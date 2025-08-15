09:04
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Общество

Министерства здравоохранения Кыргызстана и России подписали план сотрудничества

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Эркин Чечейбаев и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко подписали план совместных действий по развитию кыргызско-российского сотрудничества в сфере здравоохранения на 2025–2026 годы.

По данным пресс-центра Минздрава КР, документ предусматривает реализацию совместных мероприятий по ключевым направлениям, включая:

  • проработку вопроса создания многофункциональной больницы кыргызско-российской дружбы;
  • подготовку, переподготовку и повышение квалификации кыргызстанских медицинских специалистов в России, в том числе по трансплантологии, онкологии и генетике;
  • обмен опытом в управлении кадровыми ресурсами здравоохранения и сфере общественного здоровья;
  • взаимодействие в лечении онкологических заболеваний и применении радиофармацевтических препаратов;
  • сотрудничество в регулировании обращения лекарственных средств и медицинских изделий;
  • оказание медицинской помощи гражданам Кыргызстана в российских медицинских организациях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339703/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
В Чолпон-Ате начал работу VII Кыргызско-Российский экономический форум
В России с начала войны ФСБ убила девять уроженцев стран ЦА при задержаниях
Вопрос биолаборатории и кыргызско-российской больницы затронул глава Минздрава
В 2024 году объем инвестиций из России в Кыргызстан достиг $279,3 миллиона
Обучение для студентов и преподавателей — РФ и КР расширяют сотрудничество
Участница из Кыргызстана завоевала первое место на конкурсе «Алдын согун» в РФ
Россия ввела новые пошлины за получение иностранцами миграционных услуг
В Нарынской области построят поликлинику и родильное отделение
В России биржевые цены на бензин Аи-95 установили исторический рекорд
Чиновники больше не комментируют вопрос строительства биолаборатории в Бишкеке
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
15 августа, пятница
08:51
Сколько и чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в Кыргызстан без пошлин Сколько и чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаро...
08:35
В Кыргызстане число предпринимателей, применяющих ККМ, выросло на 15 процентов
08:33
Министерства здравоохранения Кыргызстана и России подписали план сотрудничества
08:16
Какие продукты питания и сколько экспортировано из РФ в КР, рассказали эксперты
07:48
Повышать квалификацию трудовых мигрантов будут Кыргызстан и Корея
14 августа, четверг
23:35
Sony предоставит бесплатный доступ к игре про Человека-паука и Mortal Kombat 1
23:05
Трамп заработал почти $2,4 миллиарда на криптопроектах