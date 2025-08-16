Как Россия готовила захват Казахстана. Утечка документов ГРУ

Центр «Досье» выпустил подкаст об утечке документов российской военной разведки, где, в частности, идет речь о планах по укреплению российского влияния в Казахстане, и опубликовал доклад о деятельности ГРУ в соседней республике.

Мы посмотрели подкаст, прочитали доклад и предлагаем вам краткий пересказ.

После начала войны в Украине в ГРУ создана служба специальной деятельности (ССД). Один из отделов ССД возглавляет полковник Денис Смолянинов, курирующий Казахстан. В конце декабря 2022 года ему на стол лег план о том, как именно можно и нужно укреплять российское влияние в стране, подготовленный несколькими агентами. План представляет собой несколько аналитических записок, оказавшихся у журналистов центра «Досье».

Авторы предлагали начать работу с севера республики, зарегистрировать в Астане общественное объединение и одноименное СМИ, деятельность которых должна быть направлена на «подогрев положительного облика Российской Федерации, пропаганду дружественных отношений между русскими и казахами, ведение контрпропаганды вбросов про конфликты между русскими и казахами, обнародование информации о том, что фейки идут с территории Украины» и тому подобное. А через другие каналы, чтобы не было прямой ассоциации с пророссийскими источниками, нужно было «шэрить» информацию о биолаборатории в Алматы.

Противостоять Западу в Казахстане и других центральноазиатских республиках нужно через информационно-психологические операции, которые должны сдерживать «русофобию» и «оказывать воздействие на правительственные элиты для усиления пророссийского влияния и формирования лояльного к РФ и ее действиям общественного мнения».

Для этого необходимо, помимо традиционных культурных и других мероприятий, продвигать на местах самбо, гиревой спорт и рукопашный бой как исконно русские виды спорта, могущие привлечь в ряды «пятой колонны» перспективных молодых силовиков.

Фото из интернета

Еще одним инструментом влияния должно стать научное сотрудничество, через которое можно было бы «подобраться» к научной и экспертной среде. Для этого в одной из аналитических записок, направленной Смолянинову, предлагалось создать центр этнологических исследований. В его попечительский совет, по замыслу авторов, должны войти представители известных петербургских вузов, в частности СПбГУ, института регионалистики Санкт-Петербургского гуманитарного педагогического университета, института экономической безопасности.

Согласно документу, через этот центр Россия могла бы наладить контакты с учеными и экспертами из Казахстана — «самыми низкооплачиваемыми, но при этом высоко информированными людьми, вхожими в элиты».

Однако сами казахские ученые такой подход считают устаревшим. В частности, историк Сабит Жаксылыков в комментарии центру «Досье» сказал, что это «при Назарбаеве наука жила на хлебе и воде, но при Токаеве финансирование выросло, государство активно инвестирует в науку, зарплата и гранты для ученых выросли, а интерес к российскому финансированию минимален».

Точно не известно, создан ли уже подобный центр на территории РК, но как минимум одну конференцию агенты Смолянинова провели. Отчет о ней также попал в руки журналистов центра «Досье».

Конференция о санкциях, их влиянии на экономику России и стран Центральной Азии состоялась 15 мая 2023 года в Алматы. На ней присутствовало около 20 экспертов из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также из Германии и Македонии. А проводил мероприятие известный агент полковника Смолянинова, отсидевший за убийство темнокожего студента, неонацист Виктор Луковенко после выхода из тюрьмы, представляющийся Виктором Васильевым, политологом и специалистом по Африке (Виктор Васильев задержан в КР в конце апреля 2025-го по статье о наемничестве. — Прим. 24.kg).

Мероприятие обошлось ГРУ почти в $20 тысяч, из которых $2 тысячи — организатору, по $500 — вознаграждение экспертам, $5,5 тысячи — на размещение материалов в СМИ и соцсетях (сегодня видео с конференции на YouTube уже недоступно. — Прим. 24.kg).

Помимо работы с экспертами, в «утечке» говорится и о необходимости сотрудничества с политиками и бизнесменами через материальные стимулы и гарантии безопасности в случае непредвиденных обстоятельств.

Любопытно, что, например, бывшему профсоюзному деятелю и коммунисту Айнуру Курманову, сбежавшему из Казахстана, поддержавшему вторжение в Украину и ныне проживающему в Греции, согласно документам, попавшим к «Досье», ГРУ платит (или собиралось платить) около 5 тысяч евро ежемесячно (последнее время Айнур Курманов в соцсетях активно критиковал переименования и снос памятников в Кыргызстане, называя это украинизацией. — Прим. 24.kg).

Также отдельным пунктом в документах, попавших центру «Досье», идет план распространения пропаганды в социальных сетях, в частности, видео в TikTok. На создание роликов авторы запрашивали бюджет в $20-30 тысяч. Они не должны были выглядеть цельной пропагандой, а должны были подаваться как видео реальных пользователей.

Кто именно готовил это коммерческое предложение для ГРУ по видеоконтенту, доподлинно не известно. Но журналисты «Досье» обнаружили, что ролики, на которые в записке дается ссылка, как для примера, часто публиковались в социальных сетях связанного со структурами покойного Пригожина пропагандиста Александра Малькевича.

Как вывод в подкасте прозвучала сентенция, что, судя по документам ГРУ, военное нападение со стороны России на Казахстан маловероятно, но отпускать своего соседа в свободное независимое плавание Кремль не собирается.

Он намерен заниматься разобщением элит, формированием «пятой колонны» среди политиков и лидеров общественного мнения и трансляцией пророссийских нарративов через СМИ, сетки Telegram-каналов и социальные сети, а также «свои» аналитические центры и экспертов. Все для того, чтобы через скрытые механизмы давления удержать РК в своей орбите.