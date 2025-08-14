Строительство железной дороги Балыкчи — Кочкор продолжается на территории Кочкорского района Нарынской области. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

В настоящее время на скальных участках с 37-го по 40-й километр буровзрывные работы находятся на завершающей стадии. На участке с 40-го по 44-й километр идет подготовка к буровзрывным работам — расширена автодорога Бишкек — Торугарт, перенесены линии электропередачи.

Кроме того, на 44-48-м километрах производятся подготовка нижнего слоя грунта и установка водопроводных труб. Всего привлекли более 70 единиц спецтехники и более 100 работников.

С целью ускорения строительства буровзрывные работы проводятся круглосуточно. В связи с этим трассу Балыкчи — Кочкор периодически перекрывают в соответствии с установленным графиком: по понедельникам, средам и пятницам.

Ожидается, что строительство новой железной дороги внесет значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры страны, укрепление межрегиональных связей и экономический рост.