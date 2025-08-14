11:03
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Общество

Открытие новых автобусных маршрутов обсудили главы Минтранса РК и КР

13 августа министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев встретился с министром транспорта Казахстана Нурланом Сауранбаевым на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол», расположенном на кыргызско-казахской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

По ее данным, глава ведомства поздравил своего коллегу с назначением на должность.

В ходе встречи Абсаттар Сыргабаев поднял вопросы открытия автобусных маршрутов международного значения Каракол — Алматы и Чолпон-Ата — Алматы через контрольно-пропускной пункт «Кеген», а также обмена дополнительным объемом разрешительных документов для кыргызских грузоперевозчиков. В свою очередь Нурлан Сауранбаев выразил свое согласие по указанным вопросам.

Кроме того, казахская сторона подняла вопросы модернизации и повышения пропускной способности контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахской государственной границе. Стороны договорились вести совместную работу в этом направлении.

Министры обсудили актуальные вопросы в сфере дорог и транспорта и договорились о проведении дальнейших двусторонних встреч. Встреча прошла в дружественной обстановке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339547/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Грузов стало больше, тоннелей — тоже. «Кыргыз темир жолу» отчиталась за полгода
Цифровую карту автомобильных дорог хочет доработать Минтранс
На альтернативной дороге север — юг открыли одностороннее движение — Минтранс
Милиция установила личности женщин, напавших на водителя пассажирского автобуса
В Бишкеке столкнулись два автобуса. Комментарий мэрии
Конфликт в бишкекском автобусе: женщины напали на водителя
Видео с крыши автобуса: официальное разъяснение
В Кыргызстане сняли вирусный танцевальный тренд на крыше автобуса
В столичном «Асанбае» автобус столкнулся с легковой машиной
Минтранс учел жалобы жителей: направление трассы Барскоон — Каракол изменят
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
О! усилил покрытие: 4G&nbsp;LTE стал еще лучше для туристов и&nbsp;жителей регионов О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов
Beeline открыл сезон киновечеров на&nbsp;берегу Иссык-Куля Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
14 августа, четверг
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 августа Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 авгу...
10:58
Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо
10:55
В соцсетях возмущение: в горах мужчина на лошади тащил собаку за задние лапы
10:54
В Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до 2022 года, спишут
10:50
О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов