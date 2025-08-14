Открытие новых автобусных маршрутов обсудили главы Минтранса РК и КР

13 августа министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев встретился с министром транспорта Казахстана Нурланом Сауранбаевым на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол», расположенном на кыргызско-казахской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

По ее данным, глава ведомства поздравил своего коллегу с назначением на должность.

В ходе встречи Абсаттар Сыргабаев поднял вопросы открытия автобусных маршрутов международного значения Каракол — Алматы и Чолпон-Ата — Алматы через контрольно-пропускной пункт «Кеген», а также обмена дополнительным объемом разрешительных документов для кыргызских грузоперевозчиков. В свою очередь Нурлан Сауранбаев выразил свое согласие по указанным вопросам.

Кроме того, казахская сторона подняла вопросы модернизации и повышения пропускной способности контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахской государственной границе. Стороны договорились вести совместную работу в этом направлении.

Министры обсудили актуальные вопросы в сфере дорог и транспорта и договорились о проведении дальнейших двусторонних встреч. Встреча прошла в дружественной обстановке.