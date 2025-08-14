Учителям России рекомендовали следить за высказываниями детей мигрантов в школах

Российским учителям рекомендовали следить за высказываниями детей мигрантов в школах для того, чтобы выявить у них возможные склонности к преступлениям. Это следует из методических рекомендаций по организации работы в образовательных учреждениях с несовершеннолетними иностранцами, склонными к совершению правонарушений. Документ появился на сайтах министерств образования и просвещения Башкортостана, Свердловской и Смоленской областей.

Рекомендации разработаны Министерством просвещения РФ совместно с МВД и Министерством образования и науки.

В методичку входят чек-лист по выявлению детей-иностранцев, склонных к противоправным действиям, а также информация о профилактических мероприятиях с детьми и их родителями, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия между социальными службами, правоохранительными органами, медучреждениями и негосударственными организациями. Сам порядок взаимодействия четко не регламентируется.

Преподаватели должны взять на заметку фразы в письменных работах обучающихся, которые говорят о пренебрежительном отношении к исторической памяти, традиционным российским ценностям и государственной символике. Учителя также будут наблюдать, какое отношение дети мигрантов высказывают к содержанию уроков «Разговоры о важном». Они должны подмечать у школьников резкое увеличение количества разговоров на политические, социальные и религиозные темы, во время которых высказываются крайние суждения и проявляются признаки нетерпимости.

Насторожить должно и наличие у подростка одежды и предметов с атрибутикой и символикой религиозного радикализма, экстремизма и криминальных субкультур. Еще один фактор, на который педагогам рекомендуется обратить внимание, — проявление у ребенка интереса к интернет-ресурсам, которые содержат шок-контент и деструктивную информацию (например, о террористической деятельности, политическом экстремизме, культе жестокости и насилия). В этом же перечне — высказывания ребенка о том, что у него есть опыт общения с лицами с криминальным опытом и радикальными взглядами.