Мигранты, чьи дети не сдали тест по русскому языку, смогут обжаловать решение

Для решения спорных вопросов по результатам тестирования детей мигрантов на знание русского языка в Санкт-Петербурге создали апелляционную комиссию. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городского комитета по образованию.

«Создать апелляционную комиссию Санкт-Петербурга по рассмотрению апелляций иностранных граждан и лиц без гражданства в части разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга», — говорится в документе.

Комиссия будет заниматься вопросами нарушения порядка проведения тестирования и несогласия с выставленными баллами по результатам тестирования. Апелляцию родителя несовершеннолетнего ребенка-иностранца можно подать в течение 10 рабочих дней после получения результатов тестирования.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.