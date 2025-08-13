13:04
Общество

Вопрос биолаборатории и кыргызско-российской больницы затронул глава Минздрава

«С Россией в области здравоохранения у нас традиционно хорошие, очень близкие отношения», — заявил в интервью «РГ» министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев.

По его словам, как бывший главный санитарный врач республики он начал с сотрудничества с Роспотребнадзором.

«Он активно поддерживает нашу аналогичную службу и в отношении оборудования, и в обучении специалистов, и в поставках необходимых реагентов, материалов. При его поддержке на базе Центра особо опасных инфекций вскоре будет создана прекрасная лаборатория по биобезопасности. Это очень важный и щекотливый вопрос. Он касается в том числе и безопасности национальной», — сказал Эркин Чечейбаев.

Напомним, это будет совместный кыргызско-российский научный центр по исследованиям эпидемиологических инфекционных болезней. Оборудованная лаборатория позволит проводить молекулярно-генетические исследования, благодаря чему будет возможность углубить расшифровку местных микробов, присущих территории КР, вести их паспортизацию.

Эркин Чечейбаев отметил, что есть и другие проекты, в том числе возможность создания в Бишкеке совместной кыргызско-российской больницы.

Вопрос, по его словам, рассматривается уже в практической плоскости с привлечением Российско-Кыргызского фонда развития. Возможно, проект будет реализован на базе нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета.

«В виде университетской больницы он станет и великолепной научной платформой», — заметил глава Минздрава.
