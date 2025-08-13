О мошенниках, рассылающих фейковые сообщения, предупредило Минприроды КР

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана предупредило о мошеннических рассылках в мессенджерах и соцсетях от имени ведомства.

По его данным, злоумышленники рассылают сообщения от имени руководства министерства с неизвестных номеров в WhatsApp, Telegram и на других платформах. В текстах содержатся просьбы «помочь в решении вопросов» или перевести деньги.

Минприроды настоятельно рекомендует гражданам и сотрудникам министерства сохранять бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам, не раскрывать личные данные и не вступать в контакт с неизвестными отправителями.

В случае получения подобных сообщений ведомство советует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.