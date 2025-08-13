13:37
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Общество

О мошенниках, рассылающих фейковые сообщения, предупредило Минприроды КР

Фото Минприроды. Минприроды КР предупреждает о мошеннических рассылках от имени ведомства

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана предупредило о мошеннических рассылках в мессенджерах и соцсетях от имени ведомства.

По его данным, злоумышленники рассылают сообщения от имени руководства министерства с неизвестных номеров в WhatsApp, Telegram и на других платформах. В текстах содержатся просьбы «помочь в решении вопросов» или перевести деньги.

Минприроды настоятельно рекомендует гражданам и сотрудникам министерства сохранять бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам, не раскрывать личные данные и не вступать в контакт с неизвестными отправителями.

В случае получения подобных сообщений ведомство советует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339419/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенники открыли кол-центры в Кыргызстане, России и Беларуси, обманывая людей
Микрофинансовые организации Кыргызстана обяжут противодействовать мошенничеству
Фейк! От имени главы Минздрава рассылаются ложные сообщения в WhatsApp
Внимание! Неизвестная женщина обзванивает кыргызстанцев от имени Минэкономики
МВД предупреждает: в интернете появились фейковые видео с участием милиционеров
Прикрываясь связями в ГКНБ, мужчина вымогал $2,5 тысячи и iPhone у кыргызстанки
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
Подсечкой повалили на землю. Однофамильца главы ГКНБ задержали за мошенничество
Подозреваемый в мошенничестве пытался дать взятку милиционеру
Задержан мужчина за мошенничество с землей в Чуйской области
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Бизнес
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; купил компанию &laquo;Скай Мобайл&raquo; (бренд Beeline Кыргызстан) ОАО «Элдик Банк» купил компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Оставайтесь на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;MEGA Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
13 августа, среда
13:31
Премия имени Михая Эминеску вручена лауреатам Султану Раеву и Карбалас Бакирову Премия имени Михая Эминеску вручена лауреатам Султану Р...
13:23
О мошенниках, рассылающих фейковые сообщения, предупредило Минприроды КР
13:19
ОАО «Элдик Банк» купил компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
13:08
Юрист о законе о многоженстве: принятие нормы ударило бы по правам женщин
13:00
В Бишкеке до выходных без осадков. Прогноз погоды на 14-17 августа