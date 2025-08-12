Мэр Бишкека потребовал убрать плату за въезд на рынок «Кудайберген»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в ходе проверки распорядился немедленно прекратить взимание платы за въезд на территорию рынка «Кудайберген».

Во время инспекции градоначальник возмутился и потребовал объяснений у сотрудников рынка.

«На каком основании вы берете деньги за въезд на рынок? Куда и в каком количестве поступают эти деньги?» — задал вопрос местным работникам мэр.

Согласно их информации, ежедневная выручка от въездной платы составляет от 15 до 20 тысяч сомов, а деньги поступают в администрацию рынка.

После проверки мэр дал указание: прекратить сбор платы за въезд.

Ранее автомобилисты платили 25 сомов за въезд на легковом автомобиле и 40 сомов — на грузовом.