За восемь месяцев кыргызстанцам в РФ помогли взыскать более 34 миллионов рублей

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации продолжает оказывать содействие трудовым мигрантам из КР в защите их социально-трудовых прав.

Так, за восемь месяцев 2025 года при поддержке представительства 273 кыргызстанца получили невыплаченную заработную плату на общую сумму 23,4 миллиона рублей. Кроме того, семи гражданам КР оказано содействие во взыскании с работодателей компенсаций за причиненный ущерб здоровью, связанных с производственными травмами, в размере 10,7 миллиона рублей.

В целом с момента начала работы представительства, с ноября 2022-го, оказана помощь 1 тысяче 417 трудовым мигрантам из Кыргызстана. Им удалось взыскать задолженность по заработной плате и компенсации за причиненный ущерб здоровью на общую сумму свыше 118 миллионов рублей.
