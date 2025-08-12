15:05
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке отказались от планов повышения платы за проезд до 40 сомов

Мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщил, что не будет повышения стоимости проезда в общественном транспорте до 40 сомов при оплате наличными. Эта инициатива рассматривалась, однако после обсуждения от нее отказались.

По словам градоначальника, предложенный тариф не решает всех проблем и может привести к негативным последствиям.

«Если установить оплату наличными в 40 сомов, водители могут злоупотреблять этим, воровать деньги. Поэтому пока решили не вводить такие изменения», — пояснил он.

Сейчас стоимость проезда в городском транспорте составляет 17 сомов при безналичной оплате и 20 сомов при оплате наличными. Ранее предлагали поднять тариф при оплате наличными до 40 сомов, оставив безналичный проезд на прежнем уровне.
