В этом году празднование 34-й годовщины независимости Кыргызской Республики пройдет в Джалал-Абадской области. Главные официальные мероприятия запланированы на 31 августа. Власти региона уже активно готовятся к празднику — к этому дню в городе и области планируется открыть более 30 новых объектов, которые коснутся социальной сферы, инфраструктуры и производства.

Фото из интернета. Джалал-Абад готовится к празднованию Дня независимости

Одними из главных новинок станут жилые комплексы «Асман Резиденс — 2» и «Асман Резиденс — 3», которые строит Государственная ипотечная компания. Эти современные дома значительно улучшат условия жизни горожан.

Также будет открыт новый административный корпус для аппарата полномочного представителя президента и мэрии Джалал-Абада. Новое здание кыргызстанцы сравнили с резиденцией главы государства «Ынтымак Ордо» в Бишкеке.

Фото кабмина. Также будет открыт новый административный корпус для аппарата полномочного представителя президента и мэрии Джалал-Абада

Любители спорта и здоровья получат хороший подарок — скоро заработают Академия бокса и тренировочная база футбольного клуба «Мурас-Юнайтед». Важно и завершение строительства здания Группы семейной медицины № 1, что позволит улучшить доступность медицинских услуг.

Всего в рамках подготовки к празднику в регионе откроют более 30 различных предприятий и объектов. Это не только расширит инфраструктуру, но и создаст новые рабочие места, что позитивно скажется на экономике Джалал-Абада.

С 30 августа по 1 сентября в Джалал-Абадской области около 2 тысяч сотрудников милиции будут работать в усиленном режиме. Это связано с необходимостью обеспечить порядок и безопасность во время массовых мероприятий, посвященных Дню независимости.

Фото МВД. С 30 августа по 1 сентября в Джалал-Абадской области около 2 тысяч сотрудников милиции будут работать в усиленном режиме

Правоохранительные органы вместе с экстренными службами готовы быстро реагировать на любые непредвиденные ситуации, чтобы праздник прошел спокойно и комфортно для всех жителей и гостей региона.

Полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев подчеркнул, что все строительные работы должны быть завершены в срок и при этом соответствовать высоким стандартам качества и безопасности. Для этого на объектах увеличено число рабочих, а также усилен контроль за ходом строительства.

«Мы стараемся сделать все, чтобы жители Джалал-Абада почувствовали реальные изменения и смогли по достоинству отметить День независимости», — отметил полпред.