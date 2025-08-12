10:23
«Кыргыз почтасы» будет брать 2 процента комиссии за доставку пенсий и пособий

Кабмин утвердил изменения в порядке выплаты пенсий и социальных пособий через ОАО «Кыргыз почтасы». С 1 января 2026 года по 31 декабря 2027-го «Кыргыз почтасы» будет удерживать комиссию в размере 2 процентов от суммы выплачиваемых пенсий и пособий.

Это означает, что при доставке пенсий и социальных выплат почтовая служба будет вычитывать 2 процента от суммы выплаты в качестве оплаты своих услуг. Комиссия не взимается отдельно с пенсионеров — она удерживается непосредственно из средств, которые им перечисляют.

Ранее тарифы были другими, но сейчас их унифицировали и упростили.

Изменения вступят в силу через 10 дней.
