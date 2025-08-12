В КР признали жестовый язык и закрепили новые льготы для инвалидов. Подробности

В Кыргызстане принят новый закон о правах и гарантиях лиц с инвалидностью, который значительно расширяет и уточняет государственные обязательства в сферах образования, социальной защиты, цифровой и инфраструктурной доступности. Документ одобрен Жогорку Кенешем 18 июня 2025 года и подписан президентом в рамках выполнения обязательств по Конвенции ООН о правах инвалидов.

Закон закрепляет гарантии доступа детей с инвалидностью и ограничениями здоровья к дошкольному, школьному, внешкольному и профессиональному образованию. Прием в детские сады будет обеспечен независимо от состояния здоровья ребенка, а обучение в школах возможно как в инклюзивных классах, так и в специализированных учреждениях.

Для тех, кто не может посещать учебные заведения, предусмотрено обучение на дому по утвержденным программам. Кабинет министров ежегодно будет устанавливать квоты на поступление в профессиональные учебные заведения, а абитуриенты с инвалидностью смогут поступать вне конкурса при успешной сдаче экзаменов.

Читайте по теме Электронный реестр лиц с инвалидностью создадут в Кыргызстане

Документ вводит новые стандарты цифровой доступности: государственные услуги, сайты, приложения, банкоматы и банковские сервисы должны соответствовать принципам универсального дизайна и работать с программами экранного чтения. В СМИ, на телевидении и в литературе для людей с инвалидностью должны появиться субтитры, жестовый перевод и адаптированные форматы.

Жестовый язык впервые в истории страны признан полноценным средством общения, а услуги переводчиков станут обязательными в судах, медицинских и образовательных учреждениях, а также при оказании государственных услуг.

Закон также обязывает организации культуры и спорта обеспечивать доступ для этой категории граждан, включая бесплатное посещение в определенные дни и предоставление специального оборудования. В сфере инфраструктуры и транспорта проектирование и адаптация объектов теперь будут обязательными, включая пандусы, аудио- и визуальное оповещение, а также специальные парковочные места.

Отдельный блок посвящен вопросам жилья и реабилитации. Государство обязуется предоставлять льготные ипотечные кредиты, участки, компенсации на адаптацию жилья. Вводится понятие индивидуальной программы реабилитации или абилитации, которая будет включать медицинские, образовательные, трудовые и спортивные меры, оформляться в цифровом формате и предоставляться бесплатно либо с привлечением сторонних ресурсов. Создаются государственные и поддерживаются частные центры реабилитации.

Медико-социальная экспертиза теперь будет основываться на комплексной оценке, а в условиях чрезвычайных ситуаций переосвидетельствование отменяется. Финансирование реализации закона предусмотрено за счет республиканского и местных бюджетов, а также грантов, донорской и благотворительной помощи.

Документ вступает в силу через три месяца после официального опубликования. Исключение составляют положения о цифровой доступности, которые начнут действовать с 1 января 2027 года. Кабинет министров обязан привести нормативно-правовые акты в соответствие с новым законом в течение шести месяцев.