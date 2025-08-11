16:06
Общество

МЧС продолжает мониторинг высокогорных озер. Угроз прорывов нет

Фото МЧС КР. Продолжается мониторинг высокогорных озер

В Иссык-Кульском районе были обследованы еще четыре высокогорных озера, расположенные на территории айыльных аймаков Шайырбек Ата и Садыр-Аке. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Иссык-Кульской области.

По данным специалистов, это стало продолжением серии обследований высокогорных озер в районе. На этот раз были проверены водоемы Чок-Тал, Кой-Суу-1, Чон-Аксуу-1 и Чон-Аксуу-2.

Отмечается, что состояние озер стабильное, рисков прорыва или повышения уровня воды, способного вызвать чрезвычайные ситуации, не зафиксировано.

Ранее в Тонском районе Иссык-Кульской области также был проведен мониторинг состояния высокогорных озер Колтор и Зындан. В результате угрозы прорыва или переполнения озера не обнаружено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339188/
