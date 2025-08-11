МЧС продолжает мониторинг высокогорных озер. Угроз прорывов нет

В Иссык-Кульском районе были обследованы еще четыре высокогорных озера, расположенные на территории айыльных аймаков Шайырбек Ата и Садыр-Аке. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Иссык-Кульской области.

По данным специалистов, это стало продолжением серии обследований высокогорных озер в районе. На этот раз были проверены водоемы Чок-Тал, Кой-Суу-1, Чон-Аксуу-1 и Чон-Аксуу-2.







Ранее в Тонском районе Иссык-Кульской области также был проведен мониторинг состояния высокогорных озер Колтор и Зындан. В результате угрозы прорыва или переполнения озера не обнаружено.