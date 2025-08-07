19:08
Общество

МЧС обследовало озера Колтор и Зындан. Угрозы прорыва нет

Фото МЧС КР. Озеро Колтор

В Тонском районе Иссык-Кульской области проведен мониторинг состояния высокогорных озер Колтор (в Ак-Терекском айылном аймаке) и Зындан (в айыльном аймаке Б. Мамбетова). Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, специалисты обследовали озера, чтобы выявить возможные угрозы прорыва или выхода воды за пределы берегов. По результатам установлено, что угрозы прорыва или переполнения озер Колтор и Зындан в настоящее время отсутствуют.

МЧС КР
Фото МЧС КР. Озеро Зындан

Кроме того, МЧС КР сообщает, что в Тонском районе расположено семь высокогорных озер и на данный момент обследованы два из них. В ближайшие дни планируется мониторинг оставшихся пяти озер.

Напомним, 27 июня прорвало озеро Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области. В безопасные места были эвакуированы 950 человек. В ночь на 1 июля уровень воды озера вновь поднялся, были эвакуированы в безопасное место около 800 человек. С того момента МЧС усилило мониторинг за горными озерами, и в этом ему помогает искусственный интеллект.
