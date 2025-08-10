Хьюстон, у нас проблема. Скончался астронавт и командир «Аполлон-13» Джим Ловелл

Скончался астронавт Джим Ловелл, командир едва не погибшего корабля «Аполлон-13». О его смерти сообщает BBC.

Фото NASA. Астронавт и командир космического корабля «Аполлон-13» Джим Ловелл

Джим Ловелл умер в возрасте 97 лет. Он первый человек, который дважды летал к Луне, но так и не высадился на нее. Он также автор фразы «Хьюстон, у нас проблема», ставшей знаменитой.

Джим Ловелл был командиром космического корабля «Аполлон-13» — единственного из летавших к Луне пилотируемых кораблей, на котором в полете произошла серьезная авария. Ему удалось «превратить потенциальную трагедию в успех» и благополучно приземлиться в Тихом океане. За приземлением наблюдали десятки миллионов телезрителей, и тот момент стал одним из самых знаковых в истории космических полетов, говорится в некрологе NASA.

Том Хэнкс, исполнивший роль Ловелла в фильме «Аполлон-13» (1995), назвал астронавта одним из тех людей, «кто дерзает, кто мечтает и кто ведет других туда, куда мы не осмелились бы отправиться сами».