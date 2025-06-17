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Общество

Лето, жара. Спасатели советуют купаться только на официальных пляжах

В летнее время особенно важно помнить о безопасности детей на воде. Об этом в прямом эфире сообщил старший офицер оперативного отдела управления гражданской защиты МЧС КР Нилбек Мамбеталиев.

По его словам, неосторожность может обернуться трагедией, поэтому родителям стоит быть очень внимательными.

«Для купания лучше всего выбирать официальные пляжи, где есть спасатели и соответствующие знаки. Не стоит рисковать и купаться в местах без надзора. Ежегодно перед началом купального сезона органы местного самоуправления, местные райгосадминистрации создают комиссии, в состав которых в том числе входят сотрудники санэпидемстанций и МЧС. Они объезжают все имеющиеся водоемы, бассейны, реки, проверяют их готовность к купальному сезону и дают свои рекомендации», — сказал Нилбек Мамбеталиев.

Он отметил, что в специально отведенных для купания местах должны быть установлены буйки, а также информационные стенды с указанием спасательных постов, медперсонала и правил поведения на воде. Кроме того, рекомендуется установка знаков, где плавать опасно для жизни.

«За «дикие» пляжи отвечают местные органы власти. В пансионатах, домах отдыха, детских лагерях ответственность несут владельцы частных объектов, они должны нанимать спасателей. За безопасность детей в бассейнах в первую очередь отвечают родители, они должны находиться рядом для предотвращения несчастных случаев», — отметил Нилбек Мамбеталиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333044/
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