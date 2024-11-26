В Бишкеке жестоко избили 36-летнего мужчину, милиция задержала подозреваемого

В Бишкеке жестоко избили 36-летнего мужчину. Он был доставлен в больницу с открытой травмой головы. Об этом сообщает УВД Первомайского района.

Отмечается, что 30 октября вечером в милицию поступил звонок из больницы, медики сообщили о том, что Р.А. 1988 года рождения доставлен в стационар с открытой травмой головы. Мужчину избили рядом с одним из кафе.

На место прибыла следственно-оперативная группа, было возбуждено уголовное дело по статье 130 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК КР.

Оперативники задержали подозреваемого Э.М. 1984 года рождения. Он водворен в ИВС.