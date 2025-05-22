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Общество

Не заплывайте за буйки. Мэрия Бишкека напомнила о мерах безопасности в озерах

Власти города настоятельно рекомендуют гостям и жителям Бишкека быть внимательными во время купания в озерах. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Мэрия напоминает о запрете купания в запрещенных местах, заплывать за знаки ограждения (буйки), а также прыгать с мостов и причалов. Не допускаются к купанию лица в нетрезвом состоянии.

Большинство несчастных случаев происходит из-за невнимательности родителей. Муниципалитет просит не оставлять купающихся малышей без присмотра и детей до 12 лет без сопровождения взрослых.

На территории столицы вблизи водных объектов установлены 5 баннеров, 150 табличек «Купание запрещено» и проведен инструктаж для 2 тысяч 500 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330031/
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