В Чолпон-Ате мужчина сломал бедро своему отцу. Его задержали

В Чолпон-Ате правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который сломал бедренную кость своему отцу. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

17 декабря в ОВД Иссык-Кульского района обратился 73-летний М.А., который заявил, что его пьяный 46-летний сын в тот же день угрожал членам семьи и побил его. Заявление зарегистрировано в журнале учета информации, начаты доследственные мероприятия. После заявитель обратился с болями в больницу, где врачи диагностировали закрытый перелом левого бедра.

Правоохранители задержали сына заявителя. Оказалось, что в 2022 году он уже дважды привлекался за домашнее насилие. В милиции в тот же день возбудили дело и водворили в ИВС мужчину. Назначены все необходимые экспертизы.

Следствие продолжается.