15:57
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Происшествия

В Чолпон-Ате мужчина сломал бедро своему отцу. Его задержали

В Чолпон-Ате правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который сломал бедренную кость своему отцу. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

17 декабря в ОВД Иссык-Кульского района обратился 73-летний М.А., который заявил, что его пьяный 46-летний сын в тот же день угрожал членам семьи и побил его. Заявление зарегистрировано в журнале учета информации, начаты доследственные мероприятия. После заявитель обратился с болями в больницу, где врачи диагностировали закрытый перелом левого бедра.

Правоохранители задержали сына заявителя. Оказалось, что в 2022 году он уже дважды привлекался за домашнее насилие. В милиции в тот же день возбудили дело и водворили в ИВС мужчину. Назначены все необходимые экспертизы.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314732/
просмотров: 528
Версия для печати
Материалы по теме
Не дайте моему сыну умереть. Отец Темирлана Султанбекова обратился к властям
«Быть мужчиной в Центральной Азии»: книга историй о многодетных отцах
Очистные сооружения и парки будут построены в Чолпон-Ате на средства АБР
Нет результата. МЧС прекратило активные поиски отца и сына в Джумгальском районе
В Чолпон-Ате повторно сошли селевые потоки: затоплены улицы
В Чолпон-Ате введен режим чрезвычайной ситуации
В Иссык-Кульском районе в результате сильных ливней сошли селевые потоки
Почему на ипподроме Чолпон-Аты работает ночной клуб. Ответ юриста
Заставлял целовать ноги и называть принцем. В Сокулуке издевались над подростком
На городском пляже Чолпон-Аты в Иссык-Куле утонули двое парней
Популярные новости
Задержания налоговиков. Камчыбек Ташиев рассказал о&nbsp;коррупционной схеме Задержания налоговиков. Камчыбек Ташиев рассказал о коррупционной схеме
Вымогал $100&nbsp;тысяч. При получении взятки задержан глава айыльного аймака Вымогал $100 тысяч. При получении взятки задержан глава айыльного аймака
На&nbsp;объездной дороге близ Бишкека сгорели СТО и&nbsp;Lexus LX&nbsp;470 На объездной дороге близ Бишкека сгорели СТО и Lexus LX 470
Спецслужбы задержали иностранцев, наладивших незаконный миграционный канал Спецслужбы задержали иностранцев, наладивших незаконный миграционный канал
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
19 декабря, четверг
15:53
В Кыргызстане построят два конвейера для экспорта угля в Узбекистан и Китай В Кыргызстане построят два конвейера для экспорта угля...
15:32
Минэнерго построило здания для энергетиков и дата-центр за 250 миллионов сомов
15:30
Руководителям медучреждений Кыргызстана запретят двойную занятость
15:24
В Жогорку Кенеше просят сделать обязательным оформление авто при покупке
15:24
Акыйкатчи просит ускорить строительство СИЗО в городе Ош