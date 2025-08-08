Мэрия: Спекуляции отдельных политиков не решат проблему жителей «Кок-Жара»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев обратился к президенту с предложением по решению вопроса, касающегося жителей контура № 172 в МТУ «Кок-Жар». Садыр Жапаров выразил понимание и поддержку, сообщила пресс-служба муниципалитета.

По поручению главы государства реализуется решение, которое должно обеспечить жителям законное и справедливое право на жилье в рамках закона. Как подчеркнули в мэрии, все противозаконные действия будут пресекать.

В то же время там с сожалением отметили, что отдельные политические деятели и депутаты Жогорку Кенеша начали спекулировать на этой чувствительной теме, пытаясь использовать ситуацию в своих интересах.

«Мы просим не вмешиваться в процесс, который требует взвешенного, правового подхода и уважения к судьбам конкретных людей», — заявили в муниципалитете.

В мэрии призвали к ответственности, уважению и конструктивному диалогу. «Законность и защита интересов граждан — наш главный приоритет», — говорится в сообщении.