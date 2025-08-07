21:04
Общество

В микрорайоне «Тунгуч» вырубили деревья. Комментарий мэрии Бишкека

В мэрии Бишкека прокомментировали жалобу жителей микрорайона «Тунгуч» о вырубке деревьев.

Напомним, горожане заявили, что вырубили посаженные 30 лет назад жильцами деревья без четкого объяснения причины.

По данным пресс-службы муниципалитета, вырубка связана с удалением старых, аварийных деревьев.

«Проводятся санитарная обрезка, а также удаление аварийных и поврежденных деревьев, которые представляют потенциальную угрозу для безопасности граждан. Эти мероприятия также направлены на придание эстетического вида будущему общественному пространству. Работы проводятся в рамках благоустройства территории и строительства сквера. При этом проектом предусмотрена высадка новых деревьев — как лиственных, так и хвойных пород», — сказали в мэрии.

Версия для печати
