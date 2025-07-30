13:26
USD 87.32
EUR 101.06
RUB 1.08
Общество

В Оше трем семьям с тройняшками вручили ключи от квартиры

Мэр города Ош Женишбек Токторбаев подарил двухкомнатные квартиры тройняшкам из трех семей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сегодня состоялось официальное вручение ключей от квартир.

Квартиры получили:

  • тройняшки Асылай, Ариет и Азирет из семьи Сатыбалдиевых;
  • тройняшки Сабина, Самира и Медина семьи Кудайкуловых;
  • тройняшки Рабия, Разия и Рафия из семьи Маматовых.

Ранее, мэр Оша уже вручал квартиры семьям. Так он подарил квартиру площадью 100 квадратных метров семье с шестью детьми и две трехкомнатные — двум семьям с тройняшками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337959/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Диалог не состоялся. Мэр Оша не смог уговорить торговцев «Келечека» на переезд
В городе Ош задержан сотрудник прокуратуры
Подозреваемый, сбежавший во время экспертизы в городе Ош, задержан
Самолет, летевший в Ош из Москвы, совершил экстренную посадку в Самаре
В городе Ош снижается подростковая преступность
В Оше снесут дом бывшего вице-мэра в охранной зоне канала Увам
На строительстве в Оше похищено 115 миллионов сомов, задержаны четыре человека
В Оше задержан инспектор милиции за коррупцию и злоупотребление полномочиями
В Оше приостановили подачу воды в канал «Джекелик»: будут очищать
Участок автодороги Ош — Раззаков открыт для проезда
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
Алия Шагиева&nbsp;&mdash; бунтарка в&nbsp;семье президента: о&nbsp;разводе, творчестве и&nbsp;свободе Алия Шагиева — бунтарка в семье президента: о разводе, творчестве и свободе
Мэрия Бишкека оштрафовала 10&nbsp;пассажиров за&nbsp;неуплату проезда в&nbsp;автобусах Мэрия Бишкека оштрафовала 10 пассажиров за неуплату проезда в автобусах
Бизнес
Выбери Honor для яркого лета&nbsp;&mdash; верни себе кешбэк 1500 сомов и&nbsp;получи подарки Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
Bakai Bank стал официальным банком UFC в&nbsp;СНГ Bakai Bank стал официальным банком UFC в СНГ
Покупаете iPhone в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете фирменный чехол в&nbsp;подарок Покупаете iPhone в O!Store — получаете фирменный чехол в подарок
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
30 июля, среда
13:18
Центральная Азия как хаб для экспорта дронов? Центральная Азия как хаб для экспорта дронов?
13:18
Запрет на экспорт бензина в РФ не повлияет на поставки ГСМ в Кыргызстан
13:13
Нацстатком проведет исследование о благополучии и безопасности женщин
13:13
В Оше трем семьям с тройняшками вручили ключи от квартиры
13:09
В школе № 73 объяснили запрет на посещение стадиона в «Тунгуче» после 20.00