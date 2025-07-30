В Оше трем семьям с тройняшками вручили ключи от квартиры

Мэр города Ош Женишбек Токторбаев подарил двухкомнатные квартиры тройняшкам из трех семей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Сегодня состоялось официальное вручение ключей от квартир.
- тройняшки Асылай, Ариет и Азирет из семьи Сатыбалдиевых;
- тройняшки Сабина, Самира и Медина семьи Кудайкуловых;
- тройняшки Рабия, Разия и Рафия из семьи Маматовых.
Ранее, мэр Оша уже вручал квартиры семьям. Так он подарил квартиру площадью 100 квадратных метров семье с шестью детьми и две трехкомнатные — двум семьям с тройняшками.