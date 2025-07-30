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Общество

С 1 октября в Кыргызстане планируют повысить пенсии

Проект постановления кабмина «Об индексации с 1 октября 2025 года пенсий, назначенных в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» вынесен на общественное обсуждение.

Согласно справке-обоснованию, в соответствии с законодательством индексация пенсий проводится ежегодно в пределах средств, предусмотренных в бюджете Социального фонда КР.

В этой связи для дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров, с 1 октября 2025 года предлагается установить коэффициент индексации страховых частей пенсий в размере 1,1 для пенсий, страховые части которых не превышают 50 тысяч сомов, но не менее чем на 600 сомов, и не более чем на 5 тысяч сомов для страховых частей пенсии свыше 50 тысяч сомов.

Предварительная потребная сумма на повышение страховых частей пенсии составит 2 миллиарда 43 миллиона 874,4 тысячи сомов.

Уточняется, что установление минимального порога в размере 600 сомов направлено на защиту интересов малообеспеченных граждан. В то же время установление верхнего предела (5 тысяч сомов) способствует эффективному использованию ресурсов.

Предлагается установить, что для пенсий, назначаемых с 1 октября 2025 года, общий размер за счет базовой части пенсии не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, сложившегося за предыдущий год (около 7,1 тысячи сомов).

По предварительным расчетам Соцфонда, на 1 октября 2025 года количество пенсионеров составит 818,7 тысячи человек.

В результате предстоящей индексации средний размер пенсии будет составлять 11 тысяч 226 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337951/
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