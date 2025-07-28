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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Истязание Асель Ногойбаевой. Пострадавшей провели операцию на уши

Пострадавшая от рук мужа Асель Ногойбаева рассказала в соцсетях о результатах операций на ее уши в Москве.

В своем Instagram Stories она отметила, что отопластика прошла более чем успешно.

«Сегодня плачу от счастья, потому что перед вылетом врач просил привезти с собой серьги. Но я их не брала. Думала, буду прикрывать уши волосами и прятать. Но уши получились намного лучше, чем я ожидала», — написала Асель Ногойбаева.

Instagram
Фото Instagram. Асель Ногойбаева о результатах операции на уши

Напомним, 20 сентября 2023 года 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший супруг Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос и исполосовал тело.

Уголовное дело возбудили по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Задержан 39-летний бывший муж. 26 января 2024-го Сокулукский районный суд приговорил Азамата Эстебесова к 20 годам лишения свободы. По решению суда обвиняемый должен выплатить Асель Ногойбаевой 2 миллиона сомов, еще 80 тысяч — государству в качестве штрафа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337663/
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