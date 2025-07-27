На 77-м году жизни скончался народный артист Кыргызстана Токтобек Сатаров. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Кыргызская культура понесла тяжелую утрату. 26 июля 2025-го ушел из жизни народный артист КР Токтобек Сатаров, говорится в сообщении.

Он родился в 1948 году в селе Боконбаево Тонского района. В 1972-м окончил Государственный театральный институт имени Луначарского и начал творческую деятельность в Ошском драматическом театре. До 1994 года работал в этом театре художником, режиссером и главным режиссером.

Затем продолжил работу в качестве режиссера, художественного руководителя, а затем режиссера и художника Иссык-Кульского областного музыкально-драматического театра имени Касымалы Жантошева.

Токтобек Сатаров создал десятки значимых ролей в национальных и мировых классических драмах, внося большой вклад в развитие театрального искусства. Среди них «Абай», «Черный глаз», «Ночь славы у Фудзи», «Гамлет», «Двенадцатая ночь», «Пестрый холм у моря», «Аширбай».

В 1978-м награжден почетной грамотой, через 10 лет — званием «Заслуженный артист Киргизской ССР», в 1997 году стал народным артистом КР.