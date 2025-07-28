В Бишкеке 28 июля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +34 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — отрезки улиц Кольбаева, Чолпон-Атинской, Луганской, переулок Каджисайский;

9.30-18.30 — отрезок улицы Осмонкула;

9.30-18.00 — Южная магистраль, футбольное поле «Барселона»;

9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садырбаева, 8-я, 9-я);

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Атабай, Гагарина, Сакеева, Тагай Бия, Садыр-Аке, Арстанбека Буйлаш уулу, Бугу Эне, Барчын, Каркыра, Дуйшобаева, Ахунбаева, Ак-Доолот, Макмал, Жаныш Байыш), «Нижний Орок» (улицы Арчалуу, Шырдакбек);

9.00-14.30 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Ананьева, Васильева, переулок Джольский;

9.00-16.00 — отрезки улиц Салтанат, Аманат, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Кустанайская, Балбан-Таймаш-1, 3, 4, 6);

9.00-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-15, 16, 18, 109, 108, Урманбетова), улица Лумумбы, дом № 139;

11.00-17.00 — село Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Сельская, Веселая);

14.30-17.00 — жилмассив «Дордой» (улицы Дордой-1-3, Ибраимова-3, 4, Керамическая, Аул-1-4, Дачная, Крымская, участок № 883).

Памятные даты

Появился город Кадамджай

Возник как поселок металлургов при сурьмяном комбинате. Указом от 28 июля 1938 года поселение при руднике «Кадамджай» Халмионского района преобразовано в одноименный рабочий поселок. В 1948-м переименован во Фрунзе. После распада СССР вновь стал Кадамджаем.

27 сентября 2012 года получил статус города районного значения.

Всемирный день борьбы с гепатитом

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.

Вирусы гепатита считаются одним из основных факторов риска для здоровья человечества. По данным ВОЗ, гепатит поразил около 2 миллиардов человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты. В некоторых государствах вирусным гепатитом А переболела большая часть населения, а десятая часть жителей является носителем вирусов гепатита В и С.

Люди, которые меняли мир

Расстрелян Максим Аммосов

Фото open.kg. Максим Аммосов

Активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири по указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937 года приехал в столицу Киргизии Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.

Под непосредственным руководством Максима Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937-го на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.

Арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938-го в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года.

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