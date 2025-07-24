В больнице от Азербайджана планируют развивать малоинвазивную хирургию

В ближайшее время в Бишкеке начнется строительство еще одной современной больницы — по инициативе и при поддержке Азербайджана. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, изначально проект планировалось реализовать на Иссык-Куле, однако по итогам последнего официального визита лидера Кыргызстана в Азербайджан принято решение о строительстве в столице.

Новая больница будет полностью оснащена необходимым оборудованием. Подготовительные работы уже начаты, отметил чиновник.

Как сообщил 24.kg директор Национального центра охраны материнства и детства Шайирбек Сулайманов, речь идет о новом корпусе детской больницы, капсулу под строительство которого заложили в мае прошлого года.

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«Изначально источником финансирования была указана азербайджанская сторона. Согласно предварительному проекту, это будет трехэтажное здание плюс цокольный этаж. Там планируется разместить новые структуры, в основном хирургический блок, где будем развивать в том числе малоинвазивную хирургию», — сказал он.

Точные сроки строительства пока не известны.

В год, по словам Шайирбека Сулайманова, через НЦОМиД проходят до 30 тысяч стационарных больных и около 200 амбулаторных.

В мае 2024-го пресс-служба главы государства сообщала, что больница будет рассчитана на 350 коек. В ней разместятся приемное отделение с изоляторами, отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, реанимации для онкологии и онкогематологии, паллиативной терапии, травматологии и ортопедии, микрохирургии, гастроэнтерологии с трансплантацией печени, специализированного ухода и другие.

Тогда Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что во второй половине 2025 года больница уже начнет прием детей и матерей с проблемами здоровья.