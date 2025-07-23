24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
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9.30-17.30 — улица Лермонтова, дома № 2, 4, 6, 8, 7-й микрорайон, дом № 5б, улица Жукеева-Пудовкина, дом № 34 (БГУ и общежитие), детсад № 115 «Наристе»;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Орок» (улицы Кавказская, Арчалуу, Орокская, Разная, Садырбаева, Проектируемая), улица Токтогула, дом № 93, отрезки улиц Тыныстанова, Абдумомунова, Кулатова, Горького, село Мраморное (улицы Целинная, Кольцевая, Урожайная, Южная), улица Лумумбы, дом № 141;
- 9.30-17.00 — отрезки улицы Тойгонбаева, переулка Ферганского, улиц Термечикова, Гагарина, Репина;
- 9.00-13.30 — отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной;
- 13.30-17.00 — отрезки улиц Бурулдайской, Темировской, Джалал-Абадской, Базар-Коргонской, Кеминской;
- 9.00-11.30 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Манаса, Саадаева, Чуй-48, 49);
- 11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык»;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-11, 20, 106).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Кондучалова), Лебединовка (жилмассивы «Кырман», «20 га», «28 га», «28,5 га», «Айкол» (улица Сейтек), «Оскон Ордо», контуры № 215, 154, 37, 9 га, улицы Полевой стан, Кара-Жыгач, контур № 4/7, участок 5), Виноградное (улицы Советская, Токтогула, Парковая), Васильевка (улицы Набережная, Иманбек уулу А.);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Алексеевка (улица Калинина), Полтавка (улица Октябрьская), Сосновка (улица Фрунзе), Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Боролдой (детсад), Кашкелен, Нур (улица Дружбы);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Интернациональное, Бозбармак, Жарбаш;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Новостройка, Масанчина, Северная, Октябрьская, Луговая, Хиязова, Лалаза), Беловодское (улицы Комсомольская, Садовая, переулок Комсомольский, улицы Октябрьская, Красноармейская, Королева, Московская, городок АДСК), Спартак (улицы Горького, Попова);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Мичурина, Достук, Ленина), Новопавловка (жилмассив «Ала-Тоо»), жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Тайлака Баатыра, Эгизбаева, Усубалиева, Ынтымак, Тынчтык, Тунук, Ала-Арча, Достук), села Селекционное (улицы Новая, Проектируемая, Селекционная, Ала-Арчинская, Плодоовощная, Ала-Арча), Достук, Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Шарбашатская, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, Молодежная, 2-я Кавказская, Новая, Мотукеева, Мустафа, Усубалиева), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева Аширбека, Виноградная, Исманова, Новостройка, Проектируемая, Асанкул, Коконбаева, Исмаилова), Горная Селекция (улицы Еркеева Марса, 1-я Селекция, Проектируемая, Таш-Рабат, Манас, Парковая, Ак-Жол, Селекционная, Кипкалова, Разная, Плодоовощная, Алыкулова, Ыйман Нуру, Арыкбаева А., Усубалиева, Ала-Арчинская, Тагай Бия, Турсунбаева, Ыксан Ата, Элебаева, переулок Ала-Арчинский, тупик Фрунзе), Джал (улицы Проектируемая, Шаршенова), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Табышалиева, Проектируемая, Шаршембай, Бекбоева, Кенжебека, Якупбаева, Жылжымышева), Токбай, Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманалиева, Исмаила, Заводская, Новая, Проектируемая, Молдосан, 60 лет Киргизии, Царенко, Садовая, Школьная, Сейдесембаева, Джамгырчинова, Осмоналы, Правды, Степная, Школьная, Момунжанова, переулок Западный, тупики Момунжанова, Южный, дачи), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Калмырза), Джал (улицы Интернациональная, 50 лет СССР, Сатке, Сельсоветская, переулок Интернациональный, улицы Весенняя, Асанбаева, Строительная, 60 лет Киргизии, Сулайманова, Бакен-Ата, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, Фрунзе, Школьная, Шаршенова, Разная), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Средняя, Ново-Средняя, переулок Средний), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова);
- 9.00-18.00 — села Студенческое (улицы Беговая, Намазалы ажы), Новопавловка (жилмассив «Тынчтык», улицы Мурас, Боо-Терек, Проектируемая);
- 9.30-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Чингиза Айтматова, Фрунзе, Зеленая, Ынтымак, Мин-Бай, поселок Зеленый (улицы Полевая, Промышленная, Центральная);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Эркин-Сай (улицы Момбет, Эгембердиева), Озерное (улицы Западная, Береговая), Чалдовар (улицы Ленина, Советская, Ташкентская, Луговая, Подгорная, Верхняя, переулок Широкий);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмак (улица Ленина, район бассейна, улицы Татарская, Казахстанская, Пушкина, Пролетарская, Фучика, Масанчина, Ровнягина, Дунларова), села Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, Сайлык, поселок Винсовхоз, новостройки, дачи «Ветеран», «Строитель»;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Юрьевка (улицы Токмакская, Советская, Первомайская), Ивановка (улицы Токмакская, Уральская), Токтоналиева (улица Молодежная).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — ущелье Чырканак, села Кара-Добо, Талды-Булак, Арал, Сатыкей.
4Нарынская область
- 9.30-19.00 — село Чолок-Кайын;
- 9.00-18.00 — село Бирлик;
- 9.00-17.00 — села Чолпон, Шамши.