Глава Минздрава КР выступает за регулирование цен на лекарства

Регулирование цен на медикаменты должно быть, и во всех социально ответственных странах оно есть. Об этом в интервью Densooluk.Media сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, лекарства — специфический товар.

«На базаре рыночный механизм работает — клиент покупает то, что ему нравится. С лекарствами ситуация другая — есть поставщики-монополисты, которые завозят жизненно важные препараты, и у них нет конкурентов. Человек вынужден покупать лекарства, назначенные врачом, иначе без лечения просто погибнет. Он продаст дом, но лекарство купит, поэтому обязательно нужно ценорегулирование, чтобы предприниматели были более социально ответственными и соблюдали какие-то пределы прибыли. И мы это в Кыргызстане внедряем», — пояснил Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что департамент лекарственных средств и медизделий сравнивает цены с другими странами, выводит среднюю и устанавливает предел прибыли на перечень жизненно важных лекарственных средств.

«Но проблема — в мониторинге. Минздрав этим не в силах заниматься, механизм контроля должен улучшаться, сейчас трудно отследить, какую цену поставила та или иная аптечная сеть. Нужно привлекать смежные ведомства — налоговую и антимонопольную службы, чтобы они нам помогали в ценорегулировании», — заметил министр.