Из-за глобального потепления растут цены на продукты

Продукты питания, такие как рис, картофель, фрукты и овощи, оливковое масло, какао и кофе, пострадали от климатических изменений, превзошедших исторические максимумы, что, в свою очередь, привело к росту цен для потребителей. Об этом пишет DW со ссылкой на исследование Барселонского суперкомпьютерного центра (BSC-CNS).

В нем изучены изменения цен, вызванные экстремальной жарой, засухой или обильными осадками в период с 2022 по 2024 годы. Вот несколько примеров:

В Великобритании с января по февраль 2024-го цены на картофель выросли на 22 процента после экстремальных зимних осадков. В двух штатах США — Калифорнии и Аризоне — цены на овощи подскочили на 80 процентов в ноябре 2022 года после экстремальной летней засухи. Оливковое масло во всем Евросоюзе стало на 50 процентов дороже из-за засухи в Италии и Испании в 2022-2023 годах.

По данным британского Продовольственного фонда, здоровая пища в среднем вдвое дороже менее здоровой. Когда цены растут, семьи с низкими доходами не могут позволить себе покупку полезных продуктов, таких как фрукты и овощи. Таким образом, скачки цен из-за изменения климата в конечном счете могут усугубить проблемы со здоровьем у части населения.

«Пока мы не достигнем нулевого уровня выбросов, экстремальные погодные условия будут только ухудшаться, и это уже наносит ущерб урожаю и приводит к росту цен на продукты питания во всем мире», — заявил ведущий автор исследования BSC-CNS Максимилиан Коц.