Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках

Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана распространило экстренное предупреждение о возможных селевых потоках и повышении уровня воды в реках.

По данным МЧС, с 19 по 20 июля 2025 года в связи с неустойчивыми погодными условиями и ожидаемыми локальными ливнями в горных и предгорных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Ошской областей возможны сели, а также подъем уровня воды в реках.

Спасатели призывают жителей и гостей страны соблюдать меры предосторожности, особенно вблизи рек, ущелий и склонов.

Также рекомендуется временно воздержаться от походов и поездок в горные районы в указанный период.