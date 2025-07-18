На участке автодороги Суусамыр — Талас — Тараз с 12 по 17 километр ведутся работы по укладке асфальта протяженностью пять километров. Сейчас уже уложено покрытие на три километра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Фото Минтранса. На автодороге Суусамыр- Талас- Тараз ведутся работы по укладке асфальта

По их данным, ремонтные работы выполняет дорожно-эксплуатационное предприятие № 36. Для создания комфортных и безопасных условий передвижения пассажиров применяется метод односторонней укладки асфальта.

Отмечается, что работы проводятся под контролем Министерства транспорта и коммуникаций с целью завершения их в установленный срок и с обеспечением высокого качества.