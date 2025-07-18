МИД России следит за ситуацией с памятником Петру Семенову-Тян-Шанскому

Посольство России в Кыргызстане следит за ситуацией вокруг памятника Петру Семенову-Тян-Шанскому в Балыкчи, который был демонтирован. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Посольство России в Киргизии внимательно следит за ситуацией и находится в контакте с киргизской стороной», — сказала она.

Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства добавила, что монумент был снят для реставрации и в связи с благоустройством городской территории, подчеркнув, что после реконструкции памятник установят в новом парке города.

Отметим, будучи еще мэром Балыкчи Султан Кермалиев заявил, что для памятника подготовлено новое место.

Ранее стало известно, что в Балыкчи демонтирован памятник знаменитому российскому исследователю и географу Петру Семенову-Тян-Шанскому. Это вызвало волну критики в соцсетях — жители и активисты выразили обеспокоенность судьбой исторического объекта.

Напомним, что Семенов-Тян-Шанский стал первым европейским ученым, исследовавшим Тянь-Шань, и внес большой вклад в изучение региона. Памятник ему был установлен в Балыкчи (ранее Рыбачье) еще в советское время.