20:15
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины

Фото РБК-Украина

Верховная рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины. За его кандидатуру проголосовали 267 депутатов, сообщает «РБК-Украина».

Накануне парламент принял отставку Шмыгаля с поста премьер-министра. Новым руководителем правительства Верховная рада назначила Юлию Свириденко.

Какую должность займет Рустем Умеров, пока не объявлено. Кроме того, Рада утвердила переназначение Андрея Сибиги министром иностранных дел.

Денису Шмыгалю 50 лет, родился во Львове. Окончил Львовский политехнический университет по специальности «менеджмент в производственной сфере» и получил степень кандидата экономических наук.

Свою карьеру начинал в 1990-х на финансовых и руководящих должностях в бизнесе.

В 2015-2017 годах занимал топ-должности в крупных компаниях, в частности во «Львовхолоде», ДТЭК «Западэнерго» и на Бурштынской ТЭС.

В августе 2019 года его назначили председателем Ивано-Франковской ОГА. Менее чем через год он вошел в правительство (вице премьер-министр — министр развития общин и территорий Украины), а уже 4 марта 2020 возглавил кабинет министров.

В должности премьера Шмыгаль оставался более пяти лет — дольше всех своих предшественников. Его каденция пришлась на сложный период: сначала — пандемии коронавируса, а впоследствии — полномасштабного вторжения РФ в Украину.

16 июля 2025 года Денис Шмыгаль подал в отставку с должности главы кабмина в рамках большого обновления состава правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336621/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности в мэрии Бишкека
Утвержден порядок формирования кадрового резерва замглавы по цифровому развитию
В Кара-Балте вместо арестованного представлен новый и. о. мэра города
Полномочия судьи Ошского городского суда Арапатхан Омурзаковой прекращены
В городе Шопокове назначили нового мэра, бывший отправлен в СИЗО
В управлении спортивных сооружений и спортивного обеспечения новый директор
Назначены главы дирекций по неолимпийским и национальным видам спорта
Освобожден от должности аким Ак-Талинского района Нарынской области
Бывший глава Балыкчи стал мэром Чолпон-Аты
В Кербене новый мэр — 29-летний Жаныш Раимжанов
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Мастер-класс от&nbsp;мэра в&nbsp;отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у&nbsp;Сон-Куля Мастер-класс от мэра в отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у Сон-Куля
Бизнес
Оплачивайте налоги легко в&nbsp;приложении Bakai Business Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
Элмурат Эркин уулу: Строительство&nbsp;&mdash; это всегда про будущее Элмурат Эркин уулу: Строительство — это всегда про будущее
Скидка 25&nbsp;процентов на&nbsp;семейный тариф от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;экономьте 500 сомов каждый месяц Скидка 25 процентов на семейный тариф от О! — экономьте 500 сомов каждый месяц
17 июля, четверг
20:08
В Бишкеке изменена схема движения автобусного маршрута № 55 В Бишкеке изменена схема движения автобусного маршрута...
20:05
Детский оздоровительный центр «Улан» на Иссык-Куле откроют в сентябре
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:47
Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины
19:44
Самый большой найденный на Земле камень с Марса продали за $4,3 миллиона