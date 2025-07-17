Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины

Верховная рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины. За его кандидатуру проголосовали 267 депутатов, сообщает «РБК-Украина».

Накануне парламент принял отставку Шмыгаля с поста премьер-министра. Новым руководителем правительства Верховная рада назначила Юлию Свириденко.

Какую должность займет Рустем Умеров, пока не объявлено. Кроме того, Рада утвердила переназначение Андрея Сибиги министром иностранных дел.

Денису Шмыгалю 50 лет, родился во Львове. Окончил Львовский политехнический университет по специальности «менеджмент в производственной сфере» и получил степень кандидата экономических наук.

Свою карьеру начинал в 1990-х на финансовых и руководящих должностях в бизнесе.

В 2015-2017 годах занимал топ-должности в крупных компаниях, в частности во «Львовхолоде», ДТЭК «Западэнерго» и на Бурштынской ТЭС.

В августе 2019 года его назначили председателем Ивано-Франковской ОГА. Менее чем через год он вошел в правительство (вице премьер-министр — министр развития общин и территорий Украины), а уже 4 марта 2020 возглавил кабинет министров.

В должности премьера Шмыгаль оставался более пяти лет — дольше всех своих предшественников. Его каденция пришлась на сложный период: сначала — пандемии коронавируса, а впоследствии — полномасштабного вторжения РФ в Украину.

16 июля 2025 года Денис Шмыгаль подал в отставку с должности главы кабмина в рамках большого обновления состава правительства.