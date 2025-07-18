В Бишкеке 18 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +39 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-14.30 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Логвиненко, переулок Нарынский;

9.30-15.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Шукурова;

9.30-16.00 — микрорайон «Аламедин-1», 65;

12.30-17.30 — отрезок улицы Широкой;

7.00-17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Толстого, Приморской, Киркомстром, Алыкулова, Астраханской, Кустанайской, Камчатской, Белгородской, Абаканской, Архангельской, Вологодской, Ден Сяопина, Мурманской, Сарыкулакова, Лущихина, Западная промзона;

9.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Тыныстанова, Фрунзе, Абдрахманова, бульвара Эркиндик, улица Токтогула, 93, отрезки улиц Шоорукова, Кулатова, Горького, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак Шыйрак, Жоогазын), «Тендик» (улицы Тендик 1-14), «Ак-Босого» (улицы Чуй-1-15), жилгородок «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Дубосековская, Баркаунский, Сары-Челекская, Нурекская, Кара-Жыгач, Бухарская, Менделеева, Актерекская, Набережная, Ичке-Суу, Гончарная, переулки Боомский, Аксайский, Бешкунгейский), улицы Ынтымак, Биримдик, Манаса, Северная объезная дорога, отрезки улиц Профсоюзной, Лумумбы, село Чон-Арык (улицы Таалай, Абдрахманова);

9.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Кыргызская, переулок Школьный);

10.30-17.00 — село Достук (улицы 4-я линия, 5-я линия);

13.00-16.00 — село Озерное (улицы Заводская, Шоссейная).

У кого намечается той

Бактыбек Сыдыков

Родился 18 июля 1970 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Таалайбек Сурапбаев

Родился 18 июля 1988 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился оперный певец Хусейн Мухтаров

Родился 18 июля 1938 года в селе Кен-Булак. Оперный певец (бас), народный артист СССР.

С 1964-го — солист Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Выступал на концертах, в том числе со своей супругой — народной артисткой Кыргызской Республики Эсен Молдокуловой. В камерный репертуар, помимо многочисленных оперных сцен и арий, входили романсы, а также русские, украинские, казахские, кыргызские, дунганские песни.

Умер 5 марта 2001 года.

Родился народный художник КР Жоомарт Кадралиев

Фото azattyk.org. Жоомарт Кадралиев

Родился 18 июля 1946 года в селе Сары-Булак Жайылского района Чуйской области.

Жоомарт Кадралиев создал большое количество станковых произведений, наполненных философскими размышлениями художника о жизни, природе, непреходящих ценностях человеческого бытия.

К 3000-летию Оша создал монументальную сюжетно-историческую композицию «Заря от веков» в фойе Ошской областной филармонии.

В 2007 году творческой группой под руководством Жоомарта Кадралиева в Москве установлен памятник Манасу.

Фото из интернета. Памятник Манасу Великодушному в Москве

Жоомарт Асаналиевич известен и как композитор, автор популярных музыкальных произведений.

Он лауреат Государственной премии имени Токтогула, кавалер ордена «Манас» III степени.

Умер 5 февраля 2015 года.

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