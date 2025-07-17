18 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-14.30 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Логвиненко, переулок Нарынский;

9.30-15.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Шукурова;

9.30-16.00 — микрорайон «Аламедин-1», 65;

12.30-17.30 — отрезок улицы Широкой;

7.00-17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Толстого, Приморской, Киркомстром, Алыкулова, Астраханской, Кустанайской, Камчатской, Белгородской, Абаканской, Архангельской, Вологодской, Ден Сяопина, Мурманской, Сарыкулакова, Лущихина, Западная промзона;

9.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Тыныстанова, Фрунзе, Абдрахманова, бульвара Эркиндик, улица Токтогула, 93, отрезки улиц Шоорукова, Кулатова, Горького, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак Шыйрак, Жоогазын), «Тендик» (улицы Тендик 1-14), «Ак-Босого» (улицы Чуй-1-15), жилгородок «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Дубосековская, Баркаунский, Сары-Челекская, Нурекская, Кара-Жыгач, Бухарская, Менделеева, Актерекская, Набережная, Ичке-Суу, Гончарная, переулки Боомский, Аксайский, Бешкунгейский), улицы Ынтымак, Биримдик, Манаса, Северная объезная дорога, отрезки улиц Профсоюзной, Лумумбы, село Чон-Арык (улицы Таалай, Абдрахманова);

9.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Кыргызская, переулок Школьный);

10.30-17.00 — село Достук (улицы 4-я линия, 5-я линия);

13.00-16.00 — село Озерное (улицы Заводская, Шоссейная).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Мойнок, Беш-Кунгей (улица Сары-Багыш), Восток (улицы Тельмана, Карла Маркса, Весенняя, Ленина, Крупской, Мирная), Кара-Жыгач (улицы Шопокова, Карабаева, Фрунзе, Тезекбаев Бузурманкула, Кондучалова)

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — село Алексеевка, город Кара-Балта (улицы Темирязева, Кара-Балтинская), село Суусамыр

9.00-15.30 — город Кара-Балта (улицы Кошевого, Комарова, переулок Чапаевский РЭС)

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Кашкелен (улица Токтогула)

9.00-16.00 — село Торт-Кул (улица Центральная)

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Чон-Далы (улицы Болоболаева, Куренкеева), Интернациональное (улицы Молодежная, Лермонтова)

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная), Александровка (улица Ключевая), Спартак (улицы Ленина)

9.00-15.00 — село Ак-Суу (улицы Пржевальского, Фрунзе, Мира, Горная)

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Белинская, Победы, Токтогула, Советская, Кайназарова, Новая, Ленина, Ленинградская, Цветочная, 8 Марта, Свердлова, Шопокова, Московская, Киевская, Фрунзе, Больничная, Бакыта, Ала-Арчинская, Алма-Атинская, 27 парт Съезда, Калинина, Краснодарская, Мичурина, переулки Ленина, Советский РЭС)

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Армейская, Баетова, Ключевая, Таласская)

9.00-17.00 — села Кожомкул (улицы Западная, Фрунзе), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Жылжымышева Бекбоева Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Якупбаева), Токбай, Кун-Туу (улицы Исмаила, Спортивная, Молдосан, Садовая, Иманалиева, Школьная, Заводская, Осмоналы, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Новая, Царенко, Сейдесембаева, Джамгырчинова, Правда, Степная, Момунжанова, переулок Западный, тупики Момунжанова, Южный, дачи), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Калмырза), Джал (улицы Сатке, Асанбаева, Интернациональная, переулок Интернациональный, Гагарина, 50 лет СССР, Сельсоветская, Бакен-Ата, Нижняя, тупик Нижний РЭС, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Шаршенова, Строительная, Сулайманова, Разная), Сарбан (улицы Жаны-Турмуш, Боромбай, Средняя, Карасуйская, Адигине, Ибраимова, Тогуз-Булак, Ново-Средняя, Проектируемая, Средняя, переулок Средний РЭС), Орок (улица Проектируемая), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова)

Панфиловский РЭС

9.00-18.00 — село Чалдовар (улица Верхняя)

9.00-17.00 — села Телман (улицы Эгембердиева, Айтымбет), Эркин-Сай (улица Токтогула)

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Бешим, Заказник, город Токмок (1-й микрорайон, жлма №№ 20-25, улицы Гагарина, Победы, Восточная, Красноармейская, Дунганская, Уйгурская, Трясина, Украинская, Дунларова)

Ысык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Южная, Сельская, Жумагуловых, Фурманова)

11.00-20.00 — село Карагай-Булак (все улицы), ущелье Иссык-Ата кошары, курорт «Иссык-Ата»

9.00-16.00 — село Токтоналиева (УМРК )

3 Таласская область Таласская область

9.00-16.00 — ущелье Талды-Булак, села Огонбаева, Бал-Бал;

9.00-17.00 — села Кара-Суу, Арал.

4 Нарынская область Нарынская область