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Общество

В аэропорту «Манас» откроются чартерные рейсы грузового самолета из КНР

Сегодня в аэропорт «Манас» впервые прибыл современный грузовой узкофюзеляжный реактивный самолет COMAC C919, произведенный ведущим китайским авиастроительным концерном COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China). Рейс выполнен авиакомпанией YTO Airlines. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Этот значимый шаг знаменует новый этап в развитии авиационной инфраструктуры КР и укрепляет международное сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем.

Аэропорты Кыргызстана
Фото Аэропорты Кыргызстана. Грузовой самолет

Открытие регулярных чартерных рейсов на данном грузовом воздушном судне позволит расширить возможности грузоперевозок, повысить эффективность логистики и стимулировать экономический рост региона.

Расписание регулярных рейсов находится на стадии формирования и будет объявлено в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336413/
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