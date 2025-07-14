15 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.30 — улица Кольбаева, 25;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Алма-Атинская, Ой-Терскен);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Гагарина, Терметчикова, Матыева, Красной, Щорса, Садырбаева, Строительной, Люксембург, Лазурной, Кочкорской, Туюкской, переулки Челюскина, Иркутский, Баррикадный, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садырбаева, 8-я ,9-я), улица Панфилова, 241, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Тайлак-Батыр, Жакут, Гагарина), отрезки улиц Тоголока Молдо, Осипенко, Тюменской, Пржевальского, Исанова, Профессора Зимы, Белинского, Кунгой, Ак-Муз, Коксай, Эркин- Сай, Жерге-Тал, Кызыл-Алма, Кокчетавской, Баялинова, Ганди, Ушакова, переулки Кемеровский, Кольский, Электросила, Манаса, 234, Исанова, 210, отрезки улиц Кутузова, Багратиона, Республиканская, Варшавской, Минской, Ай-Кол, Азаттык, Алтын-Бешик, Жийде, Укок, Козу-Баглан, Долон, Жаз, Мидина, Насыйкат, Ак-Жолтой, Мыскал, Максат, Кара-Балтинской, Коммунаров, Малышева, Ладошской, Жеткинчек, Кенеш, переулки Багратиона, Беломорский, фабрика «Камбар-Ата», улица Лумумбы, 139б;
- 13.00-18.00 — отрезки улиц Мурманской, Садыгалиева;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-49 — Чуй-52);
- 11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык»;
- 13.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Кыргызская).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улица Алма-Атинская, тупик Алма-Атинский, улицы Юбилейная, Набережная, Интернациональная, Заречная, Восточная, Виноградная, переулок Северный, Малая ГЭС, улицы Тенистая, Федченко, ПМК-3 ), Луговое (улицы Мирная, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, Первомайский тупик, улицы Вишевая, Новостройка), Таш-Мойнок (улица Новая), Байтик (улица Сейтек), Кара-Жыгач (улицы Бакая, Людмилы), Бек-Тоо (улица Новая), жилмассив «Айкол» (улицы Бакай, Шайлообек, Кошой, БЧК, Пикет, Семетей).
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — села Калдык, Кара-Тюбе, Кара-Суу, Ставрополовка, Токтош;
- 9.00-16.00 — село Алексеевка (кошара);
- 9.00-17.00 — село Суусамыр.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Тегирменти (улица Алыке, школа), город Кемин (улица Степная), село Кашкелен (улицы Токтогула, Сматова, Эгимбаева).
Кантский РЭС
- 7.00-18.00 — села Жерказар, Дружба;
- 9.00-17.00 — села Курманалиева, Гагарина, Рассвет, Милянфан (улицы Ленина, Фрунзе).
Московский РЭС
- 9.00-14.00 — село Беловодское (улицы Ленина, Фучика, Мира, Зорге, Красноармейская, Фрунзе, Гагарина, Победы, 50 лет Киргизии, Молодежная, Боконбаева, Луначарского, Школьная, Комарова, Жакыпова);
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Чернышевского, Чкалова, Энгельса), Беш-Корук (улицы Мааке, Чокенова);
- 9.00-13.00 — село Кыз-Моло (улицы Школьная, Степная, Дружбы);
- 13.00-17.00 — село Тюлек (улица Восточная, детский сад);
- 14.00-17.00 — село Кызыл-Туу (улица Восточная).
Панфиловский РЭС
- 9.00-18.00 — село Келечек (улицы Новая, Центральная);
- 9.00-17.00 — села Телман (улицы Эгембердиева, Айтымбет), Эркин-Сай (улица Токтогула).
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Акжар, 9-й Распред, Молодая Гвардия, Жданова, Новая, Мичурина, Табор, Ядохимик, Жукова, Правда, Спортивная, Лесная, Больничная, Северная, Пионерская, Школьная, Строительная, Шопокова, Апасова, Оторова, Бектоо, Садовая, Свободы, Фрунзе, Зеленая балка, МТФ 2А, микрорайон Изакеева, переулки Северный, Лесной);
- 9.00-13.00 — поселок Западный (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);
- 9.00-17.00 — села Панфилова (улицы Линейная, Проектируемая), Асылбаш (улицы Кашка-Суу, Бира, Омурбека, Тоголок, Сураналы);
- 9.00-18.00 — села Джал (улицы Нижняя, Аязбек, Проектируемая, Мамбет Асанбаев), Чон-Джар (улица Термечикова).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Маданият, Акматбек (улица Кыпчак), город Токмак (1-й микрорайон, 20-25, улицы Дубовицкого, Шамсинская, Чкалова).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Почтовая, Ильина, Уральская, Калинина, Первомайская), Кенеш (улица Ленина, переулок Пограничный).