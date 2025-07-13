14 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-13.00 — 6-й микрорайон, 1, 2/1, 2/2;

9.30-18.00 — отрезки улиц Горького, Виноградной, жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 2-4-я, Субан-Ата, Анкара, Алтын-Ордо, Достоевского);

9.30-17.30 — отрезки улиц Курманджан Датки, Абдумамунова, Огонбаева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Чапаева, Ахунбаева, Бакаева, Омуракунова, Кошой-Коргон, Панфилова, 239, отрезки улиц Салтанат, Профсоюзной, Ынтымак, Кубаныч, Кайназаровой, Ильменской, Казыбек, Мамытова, Аманат, Месароша, Маданият, Лумумбы, 139Б, села Мраморное (улицы Южная, Урожайная, Целлиная, Кольцевая), Маевка (улицы Водохранилище, Школа, Ынтымак);

9.00-19.00 — жилмассив «Чон-Арык» (улицы Северная, Семетей, 50 лет Победы, Мира, переулок Шушенский);

11.00-18.00 — отрезок улицы Терметчикова, жилмассив «Алтын-Казык».

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Гроздь (улицы 60 лет Октября, Сейтек, Участок), Виноградное (улицы Чуйская, Спортивная), Таш-Мойнок (улица Эшимкулова, дачи), Аламедин (улицы Пушкина, Пролетарская, Суворова, Зеленая), жилмассив «20 га» (улицы Кенеш, Кырман);

14.00-17.00 — село Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова);

8.00-19.00 — село Малиновка (улицы Центральная, Малиновая, Подгорная, Дачная, Набережная, Оро-Баши, дачи «Горный воздух»), Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Достук, Актам, Кашка-Суу, Школьная, дачи «Наука», «Восход»), Байтик (улицы Береговая, Байтик, Гидрогеолог, Новостройка, дачи «Жазуучу»), Таш-Добо (улица Дачная);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Учительская, Красноармейская, Первомайская, 8 Марта), села Айдарбек (улица Центральная), Калдык (улицы Молодежная, Восточная);

9.00-17.00 — села Суусамыр, Сосновка (улицы Киевская, Ленина, Октябрьская, Первомайская, Крупская, Садовая, Прогресс, Молодежная, жилые дома «МИС», Талды-Булакское ущелье);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — ущелье Кашка-Суу, кошары;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Мичурина, Чкалова), Кировское (улицы Мичурина, Авизова, Зеленая);

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Александровка (улицы Новостройка, Масанчина, Северная, Октябрьская, Луговая, Хиязова, Лалаза);

9.00-17.00 — село Садовое (улица Калинина), Кыз-Моло (улицы Школьная, Степная, Дружбы), Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная), Ак-Башат (улица Цетральная);

Сокулукский РЭС

9.00-23.00 — село Новопавловка (улицы Строительная, Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Алимжан-Ата, Ключевая, Заводская, Крупская, Гагарина, Северная, Кустанайская, Степная, Токтогула, Мира, Терек-Суу, Проектируемая, Кудайберген-13, контур 439, жилмассивы «Кудайберген», «Поле-Чудес», улицы Проектируемая, Азия-Ордо, Ай-Кол, Гоголя, Достук, Сары-Озон, Дуйшенбиева, Алтын-Ордо, Семиз-Кол, Чон-Арык, Эне-Сай, Адилет, Баян, Жаштык, Сулайман-Тоо, Жангир Аппаз, Керемет, Керме-Тоо, Ак-Шоола, Маматемин-Ата, Нур Заман, Хан-Тенри, Улар-Тоо, Манаса, переулок Манас, жилмассивы «Алтын-Ордо», «Алтын-Казык», МТФ-2, улицы Жетиген, Аби-Ордо, Акиш, Темирбек, Крупской, Кожомкул, Фрунзе, Кирова, Учительская, Переулок-1, Линия-1 — Линия-13);

9.00-18.00 — села Студенческое (улицы Намазалы-Ажы, Проектируемая, Беговая, Юбилейная, Исманова), Маловодное (улицы Новая, Южная, переулок Ленина);

9.00-17.00 — села Национальное (улицы Ключевая 1, Московская, Садовая, Новая, Разное, кошара), Панфилова (улицы Линейная, Проектируемая), Сокулук (улицы Кайназаровой, Восточная, Первомайская, переулок Первомайский, улицы Акимбаева, Монолит, Жетиген, Ынтымак, МТФ, Плотина 1, 2, Сокулукское водохранилище);

9.30-17.00 — села Камышановка (улицы Карасуйская, Фрунзе, Чуйская, Комсомольская, Западная, Белинского, Больничная, Школьная, Молодежная, Восточная, Спортивная, Мира, Пионерская), Нижне-Чуйское (улицы Джамбульская, Западная, Зеленая, переулок Зеленый, улицы Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Дачная, Киевская, Токтогула, Тельмана), Комсомольское (улицы Западная, Раздольная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Озерное (улицы Западная, Береговая), Тельман (улицы Айтымбет, Эгембердиева);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (3-й, 5-й микрорайоны, улицы Пионерская, Амбулаторная, Ленина, Верхне-Луговая, Росковой, Заводская, Зеленая, Строительная, Пудовкина, Космодемьянской, Набережная, Тюленина, 8 Марта, Лесхозная, Бригадная, Слободская, Фабричная, Болеболаева, Вальцовая), Чуй (улицы Советская, Мельничная);

9.00-13.00 — село Советское (улица Восточная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Фурманова, Спортивная), Кенеш (улица Ленина).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область