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В айыльном аймаке Базар-Коргонского района введен режим ЧС: угроза подтопления

В айыльном аймаке Сейдикум Базар-Коргонского района введен режим ЧС. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций КР.

По данным ведомства, накануне в аймаке из-за дождей поднялся уровень воды в реке Кара-Ункур, что привело к угрозе подтопления хлопкоочистительного завода «Алтын-Була» и около 110 жилых домов.

К ликвидации ЧС привлечены оперативная группа во главе с начальником управления МЧС по Джалал-Абадской области, 5 единиц техники и 30 человек из местного населения.

Берегоукрепительные работы сегодня продолжат.
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