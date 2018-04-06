Берег западного БЧК забетонируют, чтобы спасти от подтопления жилые дома

Берег западного БЧК забетонируют. В Департаменте водного хозяйства и мелиорации Минсельхоза ообъяснили, почему вырубили деревья вдоль канала.

Ранее активист Александр Толмачев сообщил, что по берегам БЧК срубили все деревья, а дно канала усеяно мусором.

«Чуйское бассейновое управление водного хозяйства (ЧБУВД) на данном участке проводит механизированную очистку от наносов песка и гравия. Деревья и кустарники вдоль берега задерживают песок, образуются наносы, что приводит к сужению канала и уменьшению его пропускной способности», — сообщили в управлении.

По словам начальника участка Чынгыза Акматова, очистка проводится по еще одной причине — подтопление домов местных жителей из-за нарушенной дренажной системы.

«В свое время все застроили, воде идти некуда. БЧК выполняет и роль дренажной системы. В прошлом году к нам поступало много жалоб по поводу затопления дворов и подвалов домов жителей Первомайского района столицы и села Пригородного. В связи с этим управление согласовало с ГАООСиЛХ вырубку деревьев на мокром склоне вдоль канала», — рассказал он.

По словам чиновника, после капитальной очистки канала на данном участке правый берег забетонируют.