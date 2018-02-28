В поймах рек временно запретили добывать полезные ископаемые

В Кыргызстане приостановили лицензии 23 недропользователям, занимающимся добычей песчано-гравийной смеси в поймах и руслах рек. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Меры приняты в рамках поднимаемых МЧС вопросов о подтоплении территорий, нанесения ущерба окружающей среде и экономике страны от деятельности недропользователей в руслах и поймах рек.

Большинство компаний добровольно обратились в ГКПЭН с заявлениями о временном приостановлении своих лицензий.

Лицензии временно приостановили ОсОО ЮГЭЛС, БДСУ, «Асфальт-Бетон Групп», «УЛАН-ЧИ», «Сын-Таш», KAZ Minerals Bozumchak, «Мамат Компании», «Токошев» (2 лицензии), «Ата-Курулуш», «СКАЙ», «Джалал-Абадский оптовый рынок» (3 лицензии), «Энесай Кен», «Абий», «Строй-Терек». ЧП «Бекболотова Бегаим», ЧП «Эрматов Н.С.», ЧП «Тагаева Джумахан», ОАО «Завод ЖБИ-4», «Азаттык», «Завод ЖБИ».