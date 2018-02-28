23:42
0
USD 68.09
EUR 83.97
RUB 1.22
Экономика

В поймах рек временно запретили добывать полезные ископаемые

В Кыргызстане приостановили лицензии 23 недропользователям, занимающимся добычей песчано-гравийной смеси в поймах и руслах рек. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Меры приняты в рамках поднимаемых МЧС вопросов о подтоплении территорий, нанесения ущерба окружающей среде и экономике страны от деятельности недропользователей в руслах и поймах рек.

Большинство компаний добровольно обратились в ГКПЭН с заявлениями о временном приостановлении своих лицензий.

Лицензии временно приостановили ОсОО ЮГЭЛС, БДСУ, «Асфальт-Бетон Групп», «УЛАН-ЧИ», «Сын-Таш», KAZ Minerals Bozumchak, «Мамат Компании», «Токошев» (2 лицензии), «Ата-Курулуш», «СКАЙ», «Джалал-Абадский оптовый рынок» (3 лицензии), «Энесай Кен», «Абий», «Строй-Терек». ЧП «Бекболотова Бегаим», ЧП «Эрматов Н.С.», ЧП «Тагаева Джумахан», ОАО «Завод ЖБИ-4», «Азаттык», «Завод ЖБИ».
Ссылка:
просмотров: 496
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане предлагают изменить порядок выдачи лицензий на месторождения
В Кыргызстане посчитали, сколько же лицензий выдал Дуйшенбек Зилалиев
Около 20 компаний лишились лицензий на разработку месторождений в Кыргызстане
Популярные новости
Как грамотно вложить деньги, чтобы не&nbsp;прогадать Как грамотно вложить деньги, чтобы не прогадать
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Во&nbsp;сколько оценили ущерб Бишкекских теплосетей Авария на ТЭЦ. Во сколько оценили ущерб Бишкекских теплосетей
За&nbsp;какую цену покупали мебель для ТЭЦ Бишкека и&nbsp;энергокомпаний За какую цену покупали мебель для ТЭЦ Бишкека и энергокомпаний
В&nbsp;Кыргызстане запретили пополнять электронные кошельки с&nbsp;баланса телефонов В Кыргызстане запретили пополнять электронные кошельки с баланса телефонов
Бизнес
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне
&laquo;Бакай Банк&raquo; объявляет о&nbsp;начале акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» объявляет о начале акции «Год подарков»